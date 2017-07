Rays vencen a Yanquis y evitan barrida en NY

NUEVA YORK, EU(AP )

Corey Dickerson puso arriba a los Rays con un sencillo de dos carreras en una tercera entrada y el bullpen de Tampa Bay permitió un hit a lo largo de cinco entradas en blanco el domingo en una victoria de 5-3 sobre los Yanquis con la que impidió una barrida en la serie de cuatro juegos en Nueva York.



El mexicano Sergio Romo, Dan Jennings, Steve Cishek y Tommy Hunter no permitieron imparables en labor de relevo luego que el novato Jacob Faria enfrentara 20 bateadores en una apertura de cuatro entradas en su cumpleaños 24.



Cishek (2-1) lanzó un inning y dos tercios y el cerrador dominicano Alex Colomé sacó los últimos tres outs en su 30mo salvamento en 35 oportunidades. Brett Gardner pegó sencillo con un out en el noveno episodio, avanzó a segunda con un wild pitch y Clint Frazier negoció pasaporte. Pero luego Colomé retiró a Aaron Judge con un elevado de out y Matt Holliday con una roleta.



Tampa Bay, que tenía marca de 0-6 en el Yankee Stadium este año, ganó pese a poncharse 16 veces. Los Rays habían perdido ocho de sus últimos 10 juegos.



El venezolano Ronald Torreyes pegó cuadrangular y remolcó tres anotaciones, la mayor cantidad de su carrera, por Nueva York, que había ganado seis juegos en fila y ocho de nueve.



Por los Rays, los venezolanos Wilson Ramos de 3-1, una impulsada; y Jesús Sucre de 1-0. El cubano Adeiny Hechaverría de 4-0.



Por los Yanquis, el venezolano Torreyes de 4-2, una anotada y tres impulsadas.