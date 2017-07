No apura a Matías la victoria

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El no conocer la victoria en este arranque del Apertura 2017 no preocupa a Matías Almeyda. El estratega argentino aseguró que extrañaban a sus seleccionados para arrancar de cero.



"No es fácil venir de ser campeón y demostrar el amor que se le tiene a esta camiseta. Extrañábamos a nuestros seleccionados, el equipo vuelve a ser fuerte con ellos", declaró el técnico argentino tras finalizar el partido ante Cruz Azul.



En Chivas no conocen los límites, según Almeyda, quien se fue contento con el segundo tiempo de sus dirigidos: "La gente cuando llega al éxito cree que lo tiene todo, estos jugadores no, siempre quieren más y así lo han demostrado. Este equipo quiere seguir construyendo historia de logros", puntualizó el timonel.



El campeón del futbol mexicano sabe que el protagonismo es una obligación y trabajar fuerte y con entrega es la herramienta principal para mantenerse en los primeros puestos.