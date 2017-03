Messi es un osito de peluche: Maradona

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Diego Armando Maradona habló en el programa La Oral Deportiva acerca de la sanción de cuatro juegos de suspensión en la selección argentina para Lionel Messi, luego de que el jugador del Barcelona supuestamente insultara a un árbitro.



"Voy a hablar con (Gianni, presidente de la FIFA) Infantino, me parece que es terrible. Cuatro partidos es muchísimo. Aunque las palabras sean muy fuertes, graves, me parece que se puede cambiar. Sabe que tiene una cámara, me extraña porque es un chico sensacional que no se queja de nada, entrena. Es un tipo correcto.



“Es un osito de peluche con los compañeros, con todos. Hay que estar dentro de un vestuario o de un entrenamiento para saber si es un acto reflejo.



“Yo lo comparo con el cabezazo de Zidane a Materazzi. Deja a Francia con 10, deja de ser el mejor del Mundial. Pone todo lo que tiene. La falta de Messi es fundamental. Hay una Argentina con él y sin él", dijo el “Pelusa”.