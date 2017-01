José Saturnino Cardozo llega al banquillo del Puebla

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El paraguayo José Saturnino Cardozo no tardó mucho para volver a dirigir en México, y es que después de comandar a Jaguares de Chiapas en el Apertura 2016, será el nuevo entrenador del Puebla a partir de la jornada cinco del Clausura 2017.Tras dirigir al Olimpia y a la Liga de Nueva Italia, ambos clubes de Paraguay, Cardozo llegó como entrenador al futbol mexicano a los Gallos Blancos del Querétaro en 2011. Con los emplumados permaneció durante un año, destacando su entrada a la Liguilla en noviembre de 2011, donde en los cuartos de final despachó al líder Guadalajara, para después caer en las semifinales ante Tigres.Después de comandar a los queretanos, Cardozo retornó a tierras paraguayas para dirigir nuevamente a Olimpia y a Sportivo Luqueño.Volvió a México para dirigir a Toluca en mayo de 2013 y dejó al equipo en mayo de 2016, teniendo como sus más grandes logros el haber llegado a cuatro semifinales de Liga (Apertura 2013 vs América, Clausura 2014 vs León, Apertura 2014 vs Tigres y Apertura 2015 vs Tigres) y disputar la final de la Concacaf Liga Campeones, la cual perdió con el Cruz Azul Además, bajo su mando, los Diablos regresaron a la Copa Libertadores 2016, donde a pesar de avanzar en primer lugar de grupo, únicamente pudieron alcanzar los octavos de final, al caer en dicha instancia con el Sao Pablo de Brasil.Su último pasaje en el balompié azteca lo vivió en el Apertura 2016 al frente de los Jaguares de Chiapas, con quien permaneció sólo ocho jornadas por malos resultados, luego de sumar únicamente en este lapso de tiempo cuatro unidades, producto de una victoria ante Toluca, un empate ante Veracruz, y derrotas ante América, Pachuca, Tigres, Morelia, Puebla y Chivas.