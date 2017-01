Candidatura México-EU por Mundial 2026 se tambalea

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una foto publicada por Michael Bradley (@michaelbr4dley) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 11:02 PST

El dirigente de la United States Soccer Federation (USSF), Sunil Gulati, señaló que su organismo esperará a conocer las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus efectos para decidir si presentarán una candidatura para ser la sede del Mundial del 2026, en la se rumora que podría compartir con México, Canadá o con ambos."Los deportes, evidentemente, implican el movimiento internacional y la libre circulación de jugadores, de ideas. La forma en que esto se desarrolla en términos de eventos internacionales, creo que eso es francamente una cuestión secundaria en este momento. La cuestión de la orden ejecutiva y sus implicaciones son mucho más amplias que eso", señaló de acuerdo con información de agencias, sobre la orden ejecutiva del mandatario norteamericano para la inmigración.Sobre las condiciones en que Estados Unidos buscaría la organización de la Copa del Mundo, luego de que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) aprobara el incremento de 32 a 48 equipos en la justa y abriera la posibilidad de que dos o más países compartan la sede, Gulati dijo que aún desconocen el proceso y las reglas como para fijar una postura ante el máximo organismo del balompié mundial."No hemos hecho ningún compromiso sobre el 2026. Las reglas aún no han sido completamente claras, aunque ahora se conocen más en términos de número de equipos, licitaciones conjuntas, pero el proceso sigue en el aire. Hasta que sepamos más sobre eso nos sentaremos firmemente”."Estamos desafiados por una serie de cosas que están sucediendo en el mundo. Así que veamos cómo se desarrollan en las próximas semanas antes de tomar una decisión sobre ser co-anfritriones o ir solos o hacer una oferta", aseveró.Ayer domingo, en el amistoso entre Estados Unidos y Serbia, la cabeza de la US Soccer agregó que no hay problemas con el capitán del combinado de las “barras y las estrellas”, Michael Bradley, luego de que criticara a Trump asegurando que “esperaba a que el presidente fuera diferente del candidato, que la retórica xenófoba, misógina y narcisista sería reemplazada por un enfoque más humilde y mesurado para dirigir a nuestro país. Me equivoqué. La prohibición musulmana es sólo el último ejemplo de alguien que no podría estar más fuera de contacto con nuestro país”."Vi los comentarios de Michael ayer y fueron claramente sinceros. Absolutamente (no hay) ningún problema", señaló sobre el mensaje que el futbolista publicó en su cuenta de Instagram.