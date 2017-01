Palencia ve a sus Pumas como un grupo de valientes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El técnico Juan Francisco Palencia describió a sus Pumas como un equipo “valiente”, una virtud que lo ilusiona, tras cuatro fechas del Clausura 2017.



“La mayor virtud de este equipo es que no se rinde, es valiente. Obviamente que sumar tres victorias ilusiona a la gente y a nosotros”, dijo el entrenador de los felinos en conferencia de prensa.



De igual modo, el estratega auriazul se dijo satisfecho por el entendimiento de sus pupilos con el esquema de juego, el cual les ha brindado tres victorias en el torneo.



“Trabajamos con el plan, lo hemos hecho, no bajar los brazos, nunca rendirnos, es una bandera que llevamos en el corazón”, dijo. “No sólo se gana con correr”.



Respecto de las lesiones que obligaron las salidas del portero Alejandro Palacios y del medio Pablo Barrera, ‘Paco’ señaló que “‘Pikolín’ dijo honestamente que no podía seguir, hay que evaluarlo; lo de Barrera fue contractura, pero no es grave”.



Sin embargo, el suspenso cae en el uruguayo Matías Britos, notable ausencia en el Pedregal. “No se pudo recuperar en la semana, decidimos no arriesgarlo”, aclaró con el respaldo de su plantel.