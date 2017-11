CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este miércoles por la noche se enfrentan América y Tigres por el pase a la final del futbol mexicano.



Ambos planteles, con números aceptables en el semestre y jugadores de etiqueta internacional, sin embargo, el secreto de que sigan en la pelea por el título se debe también a sus técnicos.



Miguel Herrera vs. Ricardo Ferretti, los estrategas más efectivos y mediáticos en el presente de la Liga MX.



Pero, ¿cómo les va en semifinales?



El "Piojo", en ocho semifinales ha ganado cuatro y perdido cuatro. Mientras, el "Tuca" ostenta 16, con saldo de 10 ganados por seis caídas.



Y, ¿qué dice la afición?



"('Piojo') juega con inteligencia y estrategia, no es a lo loco (su estilo)", dice Julián, aficionado azulcrema que acudió al estadio Azteca con su mejor amigo, Sebastián, seguidor de los felinos y quien salió a la defensa del timonel brasileño. "El 'Tuca' tiene personalidad y es inteligente, no se altera tan rápido como Herrera".



Mientras, el haber recibido al América con fuegos artificiales al momento en que cruzó el camión por fuera del estacionamiento del Estadio Azteca, le costó caro a los aficionados de la porra Lobo Poniente.



Cerca de 20 seguidores del equipo esperaron el instante en que el transporte de las Águilas estuvo cerca de ellos para celebrarlo con fuegos artificiales. Segundos después, decenas de policías los rodearon para detenerlos.



Policía montada y granaderos detuvieron a los aficionados y los presentaron al Ministerio Público. Con el fin de que más aficionados y medios de comunicación se acercaran, empezaron a aventar los caballos.



A un camarógrafo del portal Mediotiempo lo jalonearon al percatarse que grabó a varios policías golpeando a una mujer, y al reportero de ese mismo medio le dieron un manotazo y le tiraron el celular.



Después de detener a los aficionados, la policía se dispersó del lugar.