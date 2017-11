El Tri se declara listo para cualquier rival en Rusia 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Llegó la delegación mexicana al hotel sede de la FIFA y Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Nacional Mexicana fue claro: "México está preparado para enfrentarse a los rivales que les toque", en el sorteo de la Copa del Mundo.



"Veremos que tiene el destino para nosotros, creo que todas las selecciones que están en el Mundial tienen su mérito, cada una, y todas tienen su metodología; serán retos difíciles y a mí me parece que nos podemos acomodar a ciertos estilos de juegos".



Así que de modo directo, afirmó: "El futbol mexicano se ha ido preparando para llegar a esta última instancia y si queremos hacer un gran Mundial debemos enfrentar a rivales difíciles, pero esperamos competir y hacer una buena Copa del Mundo".



No negó que estar en esta instancia, es uno de sus sueños que tiene como profesional.



"No es un secreto que es una oportunidad que he esperado toda mi vida y no sólo en lo personal, también todo el cuerpo técnico, los mexicanos que apoyan y debemos prepararnos de la mejor manera y representar a México dignamente".