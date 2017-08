Atlas y América por la clasificación en Copa MX

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Atlas y América se enfrentan este miércoles en el Estadio Jalisco dentro de actividad del Grupo 3 de Copa MX.El equipo rojinegro aun tiene otro duelo pendiente en esta fase ante el tercer rival de su sector: Potros de la UAEM.Para América, este será su último duelo en la fase inicial y uno definitivo en la búsqueda del liderato.Actualmente, Atlas es primer lugar con 6 puntos, misma cantidad que América, pero con mejor diferencia de goles. Los Potros son sotaneros sin unidades.Una victoria para los rojinegros les garantizaría el liderato y la clasificación.Los nueve líderes de cada grupo, así como los mejores siete segundos lugares avanzarán a la siguiente ronda.En el partido de ida, disputado en el Estadio Azteca, América cayó por 1-0. Los dos equipos se impusieron a Potros por 2-1 en un duelo, mientras que América también los venció 3-2 en la vuelta.Además de ser visitante, el equipo de Miguel Herrera deberá suplir a ocho jugadores entre lesionados y convocados a selecciones.Oribe Peralta, Pablo Aguilar, Renato Ibarra, Mateus Uribe, Bruno Valdez, Cecilio Domínguez, Edson Álvarez y Miguel Samudio no estarán disponibles para el cotejo.El torneo pasado las Águilas quedaron fueran en octavos de final por 1-0 ante Xolos, mientras que los rojinegros no superaron la fase de grupos.Las apuestas deportivas marcan que no hay favorito para el partido.La victoria para cualquiera ofrece +170 y el empate, +210.Los momios además pagan +110 por un over de 2.5 goles y -143 por un under. Oddsshark agrega que tanto América como Atlas pagan +100 en caso de anotar el primer gol del juego.También se da +240 para que cualquiera de los dos vaya adelante al medio tiempo.PRONÓSTICO: Atlas 1-1 América