Sampaoli: Argentina no se guardará nada ante Uruguay

BUENOS AIRES(AP )

En un partido a todo o nada, Jorge Sampaoli no traicionará su filosofía.



“Nuestra obligación con esta camiseta es ir a buscar los tres puntos en cualquier lado. Solo ganar nos dejará conformes”, remarcó el técnico de Argentina de cara al trascendental duelo ante Uruguay en Montevideo el jueves por las eliminatorias del Mundial de Rusia.



Sampaoli no confirmó el equipo para visitar a la Celeste, pero dio a entender que prepara una táctica ultraofensiva que ha crispado a quienes consideran que el duelo amerita un plan más conservador.



“Yo siento que me juego un partido que va a definir la historia de este país de cara al Mundial que viene”, afirmó el martes en rueda de prensa. “Es un partido determinante. Salir mal parados de Uruguay nos obligará a ganar los nueve puntos (que restan para el final de las eliminatorias). Hay que tener paciencia y sabiduría”.



Con 22 puntos en 14 partidos, Argentina marcha quinta en las eliminatorias, fuera de los cuatro primeros puestos que clasifican directamente a Rusia. De mantenerse en ese lugar, los albicelestes tendrán que disputar un repechaje contra el líder de Oceanía.