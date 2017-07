Santos tratará de frenar a Tigres, con la estadística de su lado

(GH)

Duelo de poder es el que se vivirá en el cierre de la segunda jornada del Apertura 2017, cuando Santos reciba a Tigres en la cancha de TSM, estadio donde el conjunto felino no ha podido ganar desde el 2011 y si se le suma los encuentros en que Tigres ha sido local contra los laguneros, son ya 11 partidos en los que el conjunto universitario no ha podido superar a los de José Manuel de la Torre. La última vez que UANL le ganó a los Guerreros en casa fue en el Apertura 2013, hace ya cuatro años.Pero Tigres no es un rival fácil, goleó 5-0 a Puebla en el arranque del campeonato con tres anotaciones de su refuerzo ecuatoriano Enner Valencia, quien viene a apoyar en el ataque al francés André-Pierre Gignac, convirtiendo a la de Tigres en la ofensiva más poderosa del futbol mexicano.El equipo de Ricardo “Tuca” Ferretti sufrirá modificaciones ya que podrá contar con Jesús Dueñas y Luis Rodríguez, quienes se incorporaron al equipo tras su paso con la Selección Nacional en la Copa Oro y seguramente tendrán que sacrificar su descanso, ya que deberán suplir las posibles ausencias por lesión de Jürgen Damm y de Israel Jiménez, éste último salió lesionado de la práctica del miércoles.Por su parte, Santos no pudo derrotar a los recién llegados Lobos BUAP, en el estadio Universitario de la capital poblana y tuvo que conformarse con el empate a dos goles, mientras que en el arranque de la Copa MX, el conjunto lagunero abolló la corona del campeón y con dos penales derrotó a las Chivas.Tigres es favorito de las apuestas deportivas para llevarse la victoria, al pagar +137, mientras que el triunfo de Santos ofrece +200. El empate da +220. Oddsshark señala que si los Tigres se van al frente antes del descanso y ganan el partido se paga +300, si los laguneros dan la vuelta y triunfan se da +2800 y si el partido termina empatado se ofrece +1400.Según los momios , el under de 2.5 goles paga -138 y se ofrece +107 por el over.