'Canelo' ignora al CMB

(Agencias)

El "Canelo" fue claro. Sólo quiere quitarle a "GGG" los cetros mundiales de peso Mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).



Saúl Álvarez dijo que está seguro que se llevará a casa ambos cetros que posee el kazajo Gennady Golovkin en el pleito que protagonizarán ambos el 16 de septiembre en Las Vegas.



Lo curioso es que el tapatío no hizo mención alguna acerca del cetro verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que también posee Golovkin, y quien ha dicho que para él sí estará en juego la corona, aunque el mexicano no lo vea así, pues tiene roces con dicho organismo desde hace un tiempo.



"Estoy muy orgulloso de combatir por estos importantes títulos mundiales", apuntó Álvarez en un comunicado.



"Éste será el mejor evento boxístico del año, y sé que todos los fanáticos de México y más allá saldrán y disfrutarán de la pelea a la vez que defenderé el campeonato Mediano de Ring Magazine, y sin duda me llevaré a casa los campeonatos mundial mediano de la AMB y FIB" , añadió.