Homenaje a Chapecoense, a 1 año de la tragedia

SAO PAULO, Brasil(AP )

Una multitud se reunió el martes por la noche en el estadio del club brasileño Chapecoense, a fin de rendir un homenaje a las víctimas del accidente aeronáutico ocurrido hace un año, en el que perecieron 19 futbolistas del equipo.



Para las primeras horas del miércoles, estaba prevista una vigilia en la Arena Condá, donde se muestran fotografías de las 71 personas que murieron en la tragedia. Más tarde se llevará a cabo una misa en la iglesia principal de la ciudad de Chapecó.



El avión que transportaba al Chapecoense se vino abajo cuando estaba a minutos de aterrizar en Medellín. La aeronave se quedó sin combustible y se estrelló la noche del 28 de noviembre, hora de Colombia que correspondía ya al 29 en Brasil. Es por ello que los brasileños conmemorarán el aniversario el miércoles.



Chapecoense viajaba para disputar la ida de la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional. Era la primera final internacional para el club del sur de Brasil, que terminó obteniendo el trofeo, cedido por su rival, a manera de homenaje.



En un comunicado, el club explicó por qué el primer aniversario de la tragedia debía recordarse de forma discreta en la ciudad de Chapecó.



“Es preferible la reflexión y la búsqueda de paz”, manifestó el equipo. “Nuestros campeones eternos merecen todos los homenajes pero, en este día, necesitamos ser respetuosos con los que quedan y con los buenos recuerdos que necesitan ser eternos”.



Como parte del homenaje discreto rendido por el “Chape”, se encenderán 71 antorchas en la cancha del estadio, que tiene capacidad para 20.000 espectadores.



Varias familias de las víctimas se han quejado de que el club no les paga todavía una indemnización por el accidente. El equipo ha reconocido las deudas y afirma que trabaja para resolver el asunto.



Muchos parientes de los fallecidos han encontrado imposible recuperar un sentido de normalidad en su vida. Pero Ilaides Padilha, madre del fallecido arquero Danilo, halló un modo constructivo de lidiar con su pérdida.

“Abrí este canal de YouTuve para madres como yo. Hay muchas que pierden a sus hijos por razones estúpidas en Brasil”, dijo Padilha a The Associated Press, al referirse a la violencia en el país.



En el aspecto deportivo, el Chape luce mejor de lo que muchos esperaban.



Tras negarse a aceptar la inmunidad contra el descenso en la máxima categoría, el equipo logró clasificarse el domingo a la Copa Libertadores. En mayo, defendió con éxito su título estatal de Santa Catarina.



La boyante industria procesadora de carne en Chapecó, así como otros clubes brasileños, ayudaron en la reconstrucción del equipo.



“El esfuerzo que hicimos este año fue más allá de lo normal, de modo que no puedo sino estar feliz por el club”, dijo el actual presidente del Chapecoense, Plinio David de Nes, quien figuró entre un grupo de personas que debió abordar el avión y no lo hizo. “Pero la pérdida de las familias, de los amigos, ésa sigue con nosotros”.



La temporada del Chape tuvo otros momentos gloriosos, incluido un partido amistoso disputado en agosto ante el Barcelona en el Camp Nou. Fue una derrota por 5-0, que sin embargo resultó memorable.



El zaguero Alan Ruschel, uno de los jugadores que sobrevivieron al accidente, volvió a las canchas en ese encuentro.



Otros dos sobrevivientes trabajan afanosamente para regresar en 2018. El defensa Neto confía en jugar para el Chape a comienzos del año próximo, mientras que el portero Jackson Follmann, quien perdió parte de la pierna derecha, se entrena ahora para ser atleta paralímpico y competir por Brasil.