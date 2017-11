Le quitan a Eli Manning el puesto titular de Gigantes y se lo otorgan a Geno Smith

EU(Tomada de ESPN)

Eli Manning al borde de las lágrimas luego de que nombraron a Geno Smith titular. #GiantsPride pic.twitter.com/frpDiqTiai — Alonzo Solano (@DondeAlonzo) 28 de noviembre de 2017

Los Gigantes de Nueva York enviarán a la banca a Eli Manning y Geno Smith será el mariscal de campo titular este fin de semana ante los Raiders de Oakland, informó ESPN Manning tuvo 210 juegos iniciados de forma consecutiva, la segunda racha más larga en la historia de la NFL para alguien de esta posición, detrás de los 297 de Brett Favre. Su primera aparición con el equipo fue el 21 de noviembre del 2004 cuando tomó el lugar de Kurt Warner en su año de novato.El entrenador en jefe Ben McAdoo hizo el anuncio el martes. El jugador de primer año Davis Webb también jugará antes de que termine la campaña."Geno iniciará esta semana", dijo McAdoo. "En los últimos cinco juegos, veremos a Geno, y también le daremos una oportunidad a Davis".En el comunicado, los Gigantes (2-9) dijo que le dieron la opción a Manning de mantener la racha con vida, pero prefirió no hacerlo."Mi sentimiento es que si vas a jugar con ellos, adelante", dijo el menor de la dinastía. "Sabiendo que vas a iniciar sólo para mantener la racha en activo y que no vas a concluir el juego, no tiene sentido y mancha la seguidilla de juegos. Como siempre ha sido, estaré listo para jugar y disponible si me necesitan. Ayudaré a Geno para que se prepare de la mejor manera posible".Manning ha completado el 62.5 por ciento de sus envíos en lo que va del año con 14 pases de anotación y siete intercepciones.Geno Smith será el primer jugador en la historia que inicia un juego con los Gigantes y también con los Jets de New York.