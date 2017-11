Pizzi es el nuevo técnico de Arabia Saudita

RIAD, Arabia Saudita(AP )

Juan Antonio Pizzi estará en la Copa del Mundo, aunque no al mando de la selección de futbol de Chile.



Menos de dos meses después fracasar en las eliminatorias sudamericanas y abandonar la dirección técnica de Chile, el timonel argentino fue contratado el martes por Arabia Saudita para tomar las riendas de su selección y dirigirla en el Mundial del próximo año en Rusia.



Pizzi reemplaza en el banquillo a su compatriota Edgardo Bauza, quien fue despedido hace menos de una semana.



Pizzi será el tercer entrenador de Arabia Saudita este año.



El ex entrenador del Valencia firmó el contrato con Arabia Saudita en Tokio, informó la agencia oficial de noticias Saudi Press Agency.



El argentino conquistó el título de la Copa América Centenario de 2016 con Chile, pero terminó sexto en las eliminatorias mundialistas, lo que marginó a la Roja del Mundial de 2018.

Bauza fue despedido por Arabia Saudita después de dirigir apenas cinco partidos amistosos.



El argentino, ex timonel de la selección de Argentina, fue contratado en septiembre para reemplazar a Bert van Marwijk, quien fue cesado a pesar de clasificar a Arabia Saudita a su primer Mundial desde 2006.