América intentará despertar ante Tigres en semis de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP )

Tras eliminar a Cruz Azul en los cuartos de final apoyado en el reglamento y con un rendimiento vacilante, América intentará despertar de su letargo ofensivo cuando enfrente a Tigres el miércoles en una de las dos semifinales del torneo Apertura del futbol mexicano.



Las Águilas igualaron sin goles los dos partidos ante la Máquina y se clasificaron a la ronda de los cuatro mejores en virtud a su mejor posición en la tabla de la temporada regular, donde fueron terceros. Ese argumento no le serviría ante Tigres, que fue el segundo mejor equipo de la campaña.



"El equipo ya empezó a jugar mejor, pero no la metemos, la verdad atravesamos por sequía de goles", admitió el entrenador del América, Miguel Herrera.



"Las mejores jugadas de gol las tuvimos nosotros y desafortunadamente no las metemos, pero el equipo no juega tan mal".



América cerró la temporada regular con apenas tres goles en sus últimos cinco partidos, después de anotar 20 en sus 12 primeros.