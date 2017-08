Gol de 'crack'

Braga, Portugal()

El sonorense Jesús Corona fue el autor de un golazo con el que el Porto se impuso 1-0 en su visita al Sporting Braga, resultado que tiene el cuadro blanquiazul como sublíder de la Liga portuguesa.



El "Tecatito", que fue parte del once inicial, se lució al minuto 7 con una jugada personal, la cual incluyó la recepción del balón en los linderos del área, un ‘sombrerito’ a Sequeira y luego un disparo de derecha que se coló entre las piernas del portero para mandar la pelota a las redes.



Este fue su primera diana en la presente temporada.



Corona se llevó una amonestación al 39’ por cometer una falta, misma jugada en la que se quedó un rato en el suelo y que podría augurar una lesión, pero todo quedó en el susto.



Al medio tiempo el "Tecatito" fue sustituido por Otavinho y para el 81’ Héctor Herrera ingresó al juego en lugar de Yacine Brahimi; Diego Reyes se quedó en la banca y Miguel Layún no fue convocado.



Con la victoria los Dragones cuentan con 12 puntos, los mismos que el Sporting de Lisboa aunque éste se encuentra en la cima apenas por la cantidad de goles anotados.



Tras anotarle al Roda JC en la victoria del PSV por 2-0, el "Chucky" se convirtió en el primer futbolista en la historia del conjunto granjero en lograr, al menos un gol, en sus primeros tres partidos de Eredivisie.



Lozano se hizo presente en el marcador al 23’ cuando ganó un rebote en el área rival, tras un tiro de Jürgen Locadia, para sólo empujar el balón y apuntarse su tercer gol de la temporada con el PSV.



El ex de Pachuca arrancó como titular y disputó 85 minutos en un duelo donde se mostró participativo y desequilibrante para la escuadra de Phillip Cocu.



La tarde en Eindhoven se tiñó totalmente tricolor durante el medio tiempo, cuando PSV realizó un homenaje a Héctor Moreno y Andrés Guardado.