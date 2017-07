No estuve cerca del América: Jonathan Dos Santos

(SUN)

En su presentación oficial con el Galaxy de Los Ángeles, Jonathan dos Santos minimizó el contacto que tuvo con el América, equipo que intentó contratarlo para el Apertura 2017 de la Liga MX, pese a que un día antes el técnico de las Águilas, Miguel Herrera, reiteró que sí existieron negociaciones.



"No estuve cerca, es cierto que hubo pláticas, pero nada cerca", declaró el menor de los Dos Santos, a la pregunta directa de si había rechazado al América, incluso con una mejor oferta económica.



"Prácticamente estaba cerrada esa negociación, ya se había llegado a un acuerdo con él, desafortunadamente de último momento tomó otra decisión y le deseamos lo mejor, lo que hizo es totalmente valido", señaló en la víspera el "Piojo".



"Yo con el Galaxy llevaba tiempo hablando y pusieron muchísimo empeño para poder traerme. Lo que se ha dicho de que utilicé al América para venir a Estados Unidos es mentira. Al final apareció el América, pero creo que la decisión correcta para mí en este momento era estar en el Galaxy y con mi hermano", agregó el mediocampista.



El 27 de julio, El Universal publicó una nota informativa en la que Santiago Baños, presidente deportivo del cuadro azulcrema, dijo que se sentían utilizados por Jonathan para llegar a la Major League Soccer estadounidense.



En entrevista a Estadio W, Baños reveló que el "pasado sábado 22 de julio lo teníamos cerrado. Platicamos con su representante y con el mismo jugador, ambos mostraron interés en venir, pero al final, sorpresivamente cambió de decisión". Añadió: "Nos utilizó para presionar al equipo de la MLS".



Acerca de su decisión de ir a la liga del vecino país del norte, "Jona" negó que fuera un asunto de dólares sobre pesos. "Para mí lo más importante es jugar al futbol y estoy aquí por motivos futbolísticos. No antepongo nada lo económico porque tampoco estoy ganando más que en el Villarreal", sostuvo.



Respecto al nivel competitivo de la MLS, Dos Santos fue enfático:



"Quiero que esta liga siga creciendo y por eso estoy aquí. La MLS me puede aportar lo mismo que me aportaba el Villarreal, el estar aquí no quiere decir que vaya a bajar de nivel". Y al cuestionarle si este movimiento podría costarle su lugar en la Selección Mexicana, agregó: "Dependo de mí mismo, vengo a seguir demostrando y ser referente".



Incluso, Jonathan citó a su hermano mayor como un modelo al respecto. "A Giovani lo veo en su mejor momento, no ha bajado de nivel en ningún momento, siempre ha sido el referente del equipo, desde que llegó aquí ha vuelto a la Selección".



Por último, al preguntarle si Juan Carlos Osorio les recomendó a los seleccionados nacionales no fichar con clubes de la MLS durante la pasada Copa Confederaciones, Jonathan respondió: "No nos comentó nada, fueron sólo rumores; a lo mejor sí lo ha pensado, pero no nos lo ha dicho. Cada uno tiene su opinión, es cierto que en Europa hay ligas increíbles, de primer nivel, pero la MLS está en camino de ser una de las mejores del mundo".