Para la Roma, nuevo estadio es indispensable

ROMA (AP )

El presidente estadounidense del club Roma está perdiendo la paciencia.Si las autoridades regionales no aprueban la construcción de un retrasado nuevo estadio para el equipo, James Pallotta dijo estar preparado para vender al club."Debemos estar quebrando piso en febrero o marzo. La aprobación ya debe darse en estos días", declaró el ejecutivo de Boston a The Associated Press esta semana."No queremos venderlo. Creemos que tenemos una enorme oportunidad de armar un equipo con calibre de campeón con un estadio y un complejo de entretenimiento", agregó Pallotta en una entrevista telefónica desde Boston, donde el equipo entrenaba. "Pero si ellos no pueden resolver el asunto de la aprobación entonces alguien más va a tener que llevarlo a cabo".Pallotta presentó el plan del estadio por primera vez en marzo de 2014 en compañía del entonces alcalde Ignazio Marino, afirmando que estaría listo para la temporada 2016-17 _que terminó hace dos meses.