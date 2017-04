Bird deja el cargo de presidente de los Pacers

(AP )

Larry Bird renunció al cargo de presidente de los Pacers de Indiana, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión.



Kevin Pritchard será ascendido de gerente general a presidente del equipo de la NBA, dijo la persona a la AP, al hablar bajo la condición de permanecer en el anonimato porque el equipo no ha anunciado la situación.



Bird abandona a los Pacers antes de un verano crucial para el equipo, que tendrá que decidir qué hace con su estrella Paul George. El alero puede convertirse en agente libre después de la próxima temporada, y se conjetura que preferiría jugar con los Lakers de Los Angeles.



Los Pacers tendrán que decidir si lo convencen para que firme una extensión de contrato, o lo canjean.



Yahoo! Sports reportó primero la decisión de Bird.