Ricardo Peláez sale del América antes de lo previsto

Yon de Luisa: "El compromiso del grupo no está en juego; nos mantendremos en la misma línea". pic.twitter.com/cJUvU1mhQn — Rubén Guerrero (@RubenGuerreroA) 28 de abril de 2017

Yon de Luisa leyó un comunicado y solo permitió un par de preguntas: "Peláez se fue por determinación propia", reiteró. pic.twitter.com/RHHpstgEZI — Rubén Guerrero (@RubenGuerreroA) 28 de abril de 2017

Ricardo Peláez, ex presidente deportivo del América, decidió no terminar el presente Clausura 2017 y Yon de Luisa anunció en conferencia de prensa que no concluirá el torneo, aunque previamente había mencionado lo contrario.El anuncio de prensa se dio con poco tiempo de anticipación y Yon de Luisa, quienes dieron este anuncio ante los medios de comunicación.“Para mi sorpresa, el señor Peláez, me confirmó su salida a partir de hoy y no al final del torneo”, dijo De Luisa, quien confirmó que Romano tomará el puesto directivo.“Decisión personal de él y aquí somos muy respetuosos. Está quien quiere estar. Aquí no mantenemos nadie por obligación”, complementó Yon de Luisa.Fue el miércoles 26 de abril que Peláez anunció que dejaría la presidencia deportiva y hoy se anunció que no terminará el Clausura 2017.“Me entregué al máximo por cinco años y medio, las puertas se quedan abiertas. Me voy en buenos términos, feliz, agradecido, satisfecho”, dijo Peláez apenas el día de su salida.Fuente: ESPN