Cerca del Mundial, Neymar y Brasil se divierten con Paraguay

SAO PAULO, Brasil(AP )

Brasil ganó al estilo del mejor Brasil: con un gol monumental de Neymar , la Verdeamerela quedó al filo de la clasificación directa a la Copa Mundial de Rusia 2018 al despachar el martes 3-0 a Paraguay.En una noche lluviosa en el Itaquerao de Sao Paulo, Brasil enlazó su octava victoria seguida bajo las riendas del técnico Tite, con lo que por lo menos tiene asegurado disputar el repechaje.Philippe Coutinho abrió la cuenta a los 34 minutos, Neymar aumentó a los 63 y Marcelo puso cifras definitivas a los 88.El gol de Neymar fue la delicia de la noche para los 44.000 torcedores. El crack del Barcelona arrancó por la banda desde mitad de cancha, desairó a tres defensores en el área y clavó el balón en el fondo de las redes, levemente desviado por el defensor Paulo Da Silva.Fue una nueva demostración de jerarquía y calidad de la única selección que no ha faltado a un solo Mundial.Y lo hizo en la ciudad donde Tite, como técnico de Corinthians, emergió como candidato al puesto de técnico por su historial de títulos con el club paulista.Tras la debacle en la Copa América Centenario, en la que la eliminación a las primeras de cambio puso fin al segundo ciclo de Dunga como entrenador, Tite ha recuperado la esencia brasileña, un equipe solvente en todas sus líneas.Los locales se adelantaron cuando el volante Coutinho culminó una bonita jugada colectiva. El jugador del Liverpool inglés tiró la pared con Neymar y definió con un remate desde 20 metros.En el segundo tiempo, Brasil lo tuvo para el 2-0 con una cabalgada de Neymar que acabó con un cuestionado penal. Pero el disparo del delantero fue atado por el arquero Anthony Silva. Neymar no perdonó en su siguiente oportunidad. Fue con otra escapada, esta vez desde la retaguardia brasileña, balón al pie y remate a gol, su número 52 en 77 partidos con la selección.Brasil no cejó de buscar otro gol y lo consiguió —de bella gestación— cerca del final. Luego de una sucesión de pases que involucró a Neymar , Coutinho y Paulinho fuera del área, Marcelo acabó encontrando un balón que mandó al fondo.La afición en el estadio acabó el partido coreando el nombre de Tite y el técnico no pudo evitar que se le derramasen lágrimas."Estamos muy cerca de nuestro objetivo, pero aún nos falta", dijo Coutinho. "Ante todo estamos muy felices por otro buen partido. Una victoria muy merecida".Brasil quedó con 33 puntos tras 14 fechas. Paraguay, por su parte, se estancó con 18 unidades, a cinco de las cuatro primeras plazas y con cuatro partidos por disputar.Los cuatro primeros se clasifican directamente, mientras que el quinto deberá dirimir un repechaje con el ganador de la eliminatoria de Oceanía.