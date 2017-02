CR7, el favorito para asegurar el liderato del Real Madrid

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hace apenas unos días algunos se inclinaban a pensar que el título en la liga española ya estaba muy cerca de definirse a favor del Real Madrid , pero el Valencia se encargó de aumentar la disputa.Los merengues cayeron 2-1 ante este rival y así dejaron abierta la posibilidad de dejar ir el liderato pues Barcelona ya está a solo un punto, aunque el Madrid tiene un partido pendiente.Cristiano Ronaldo, con 16 goles hasta el momento, carga con la responsabilidad de su equipo a la ofensiva para vencer a Las Palmas en su visita al Santiago Bernabéu este miércoles.El portugués es el favorito para anotar de acuerdo a los momios con -350 por una diana en cualquier momento del partido y +200 si se elige el primer o segundo tiempo.Apenas el pasado fin de semana, el Madrid caía 2-0 ante Villarreal, pero pudo recuperarse para vencer 3-2. Ante Las Palmas, décimo segundo en la tabla general, esperan no tener que vivir una nueva agonía y ganar cómodamente.Además de Cristiano, Karim Benzema (-250), Álvaro Morata (-188) y Gareth Bale (-188) también son los más probables para marcar según Oddsshark Las Palmas tiene 32 goles a favor y 36 en contra, mientras que los locales han anotado 60 veces y permitido 22.Debido a esto, si el Madrid gana y mantiene el cero se ofrece +110. Además, si ganan ambas mitades del partido se paga -225.Si los de Zidane vencen por un gol de diferencia se da +300, por dos +350 y por tres, +375.El over de 2.5 goles da -450 y el under, +320.