FIFA no daría Mundial a EU por Trump

NUEVA YORK, EU(SUN)

El vicepresidente de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) y titular de la Unión Europea de Futbol Asociado (UEFA), Aleksander Ceferin, aseguró que las políticas antiinmigración del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueden perjudicar las intenciones del país de ser sede del Mundial en 2026, campeonato que podría albergar en solitario o de manera compartida con México y Canadá.“Será parte de la evaluación. Y estoy seguro que no ayudará a Estados Unidos a lograr el Mundial”, dijo el directivo esloveno, en una entrevista publicada ayer por el diario The New York Times “Si los jugadores no pueden ir por decisiones políticas, o decisiones populistas, entonces la Copa del Mundo no puede jugarse allí”, advirtió. “Esto es así para Estados Unidos, pero también para los demás países a los que les gustaría organizar el Mundial”.La política de Trump ha generado molestia en diversos sectores y todo indica que el balompié no es la excepción, pese a que se ha intentado mantener la calma.Ceferin amenazó, además, con consecuencias si la Confederación Europea no recibía finalmente 16 plazas en el Mundial de 2026, el primero que se jugará con el nuevo formato ampliado a 48 equipos.“Dieciséis equipos y cada equipo europeo en un grupo diferente es la línea roja”, dijo el dirigente. “Eso es en lo que vamos a insistir. Esto va a suceder o pondremos las cosas bastante complicadas”, advirtió.Europa tiene asignadas 13 plazas en la Copa del Mundo de 32 selecciones.