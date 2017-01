Valbuena falla y Lyon cae ante Lille

PARÍS, Francia(AP)

Mathieu Valbuena falló virtualmente solo frente al arco y Lyon cayó el sábado en casa 2-1 contra Lille, sufriendo un nuevo tropezón en la liga francesa.



Luego de excelente movimiento por la derecha del substituto Maxwell Cornet, el balón cayó perfectamente a los pies de Valbuena, que no tenía defensores junto a él.



Pero el mediocampista trató rematar duro a las redes desde seis metros y estrelló su disparo contra el larguero.



El día de Valbuena empeoró cuando causó el penal que llevó al segundo gol de Lille, a los 80 minutos, anotado el exjugador de Lyon Yassine Benzia, su segundo del partido.



La derrota deja a Lyon ocho puntos debajo de Paris Saint-Germain, que va tercero, y cuatro por encima de Marsella, quinto.



El máximo artillero de Lyon, Alexandre Lacazette, anotó su noveno gol en siete partidos — elevando su total a 18 en la liga.



Más tarde, jugaban Angers vs. Metz; Bastia vs. Caen; Lorient vs. Dijon; Nancy vs. Bordeaux, y Rennes vs. Nantes.



PSG se mide con el líder Mónaco en París, y Niza, que va segundo, juega con Guincamp el domingo.