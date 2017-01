Pumas va por la tercera victoria en fila ante Necaxa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de una victoria en el último minuto la jornada pasada en su vista al cuadro de León (0-1), los Pumas regresan a Ciudad Universitaria con la mira puesta en los Rayos que también llegan motivados tras vencer por la mínima al Pachuca en el Estadio Victoria.El torneo anterior los Pumas sufrieron en la parte ofensiva, sin embargo, este certamen pinta diferente para la escuadra dirigida por Francisco Palencia, pues los del Pedregal han convertido en sus tres primeros compromisos; al respecto, el técnico felino se mostró contento porque “en todos los partidos hemos hecho goles, y el equipo trabaja no solamente para que nuestros nueves hagan goles, sino para que hagan goles los interiores y los extremos”.En su condición de visitantes, los universitarios ya lucen una cara distinta aunque, aseguran, seguirán trabajando.En casa el cuadro de la UNAM promete seguir fortaleciéndose y este domingo espera frenar a unos Rayos que, todavía sin sofoco, tienen pendiente el tema porcentual.Para Necaxa el papel de víctima no parece pasarle factura.Los dirigidos por Alfonso Sosa lograron sacudirse el mal arranque de torneo en el que perdieron dos compromiso de forma consecutiva (1-0 con Cruz Azul ; y 0-1 ante León) tras arrebatarle el invicto a Pachuca en la jornada 3.Para los Hidrocálidos el tema primordial sigue siendo el de los porcentajes; actualmente ocupan el séptimo puesto en la tabla de cocientes y aunque su permanencia en el máximo circuito aún no está comprometida, los Rayos de “Poncho” Sosa quieren dejar para “otros” el fantasma de la división de ascenso.En el duelo correspondiente a la jornada 4 dominical del torneo Clausura 2017, los Pumas reciben en el Estadio Olímpico Universitario la visita de Necaxa; los felinos van por su tercer victoria en fila mientras que los de Aguascalientes intentarán sumar en su batalla por el no descenso.