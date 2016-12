Aaron Hernández regresa a la corte para otra audiencia

BOSTON(AP )

El ex jugador de los Patriots de Nueva Inglaterra Aaron Hernández regresa el martes a la corte para otra audiencia previa antes de inicie su juicio por dos homicidios en Boston en 2012.Hernández está acusado de matar a Daniel de Abreu de 29 años y a Safiro Furtado, de 28. Los fiscales dicen que la ex estrella de la NFL los mató después de que uno de ellos tropezó con él en un club nocturno. El ex jugador de ascendencia puertorriqueña rechaza los cargos.El juicio comenzará el 13 de febrero.Hernández se encuentra preso de por vida y sin probabilidad de fianza por el asesinato en 2013 de Odin Lloyd, novio de la hermana de la prometida del ex tight.