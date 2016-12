LeBron es elegido como atleta masculino del año

CLEVELAND, EU(AP)

LeBron James se sobresaltó cuando la muchedumbre desbordó las aceras y llenó las calles de Cleveland, rodeando el vehículo convertible en el que viajaba con su familia.James miró a su esposa, Savannah, a su hija bebé y sus dos hijos y temió por su seguridad."Por un instante tuvimos algo de miedo", confesó el astro de los Cavaliers.Pero el temor no duró mucho.Mirando al público, James vio a gente colgando de postes de luz y de semáforos, incluso algunos balanceándose de los marcos de ventanas para poder ver a los Cavaliers, que realizaban una caravana por el centro de Cleveland para festejar su título de la NBA . James estaba deslumbrado, y cualquier preocupación que tuviese se desvaneció cuando miró los otros de los espectadores y sólo encontró sonrisas, risas y lágrimas de felicidad."Todos estaban disfrutando llenos de felicidad", dijo James, recordando con cariño aquel día soleado en junio cuando hubo una fiesta en toda la ciudad. "Fue mucho más de lo que jamás pude imaginar. Fue algo inolvidable, increíble".Y todo fue posible gracias a él.James, quien ayudó a los Cavaliers a ganar el primer título deportivo para un equipo profesional de Cleveland en 52 años y además usó su fama para tratar temas sociales, fue elegido como el atleta masculino del año de The Associated Press, un galardón que también recibió en 2013.El ganador fue elegido por 59 editores medios socios y clientes de la AP en Estados Unidos, y el martes se anunció el resultado de la votación.James recibió 24 votos de primer lugar, para superar a un par de leyendas olímpicas: Michael Phelps (16) y Usain Bolt (9).El antesalista de los Cachorros de Chicago y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Kris Bryant, fue cuarto luego de un año en el que condujo a su equipo a su primer título de la Serie Mundial en 108 años. Stephen Curry (Warriors) empató con Bryant, mientras que Cristiano Ronaldo, Von Miller y Andy Murray también recibieron votos.James y Michael Jordan son los únicos jugadores de la NBA que han recibido el premio en dos ocasiones. Jordan lo obtuvo tres años consecutivos entre 1991-94.La gimnasta estadounidense Simone Biles fue elegida el lunes como la atleta mujer del año.Fanático del deporte en general, James se sintió honrado al estar en la misma categoría de Phelps, quien ganó cinco medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro para llegar a 23 en su carrera olímpica."Ser tan dominante en tus respectivos deportes, ver lo que ha podido hacer durante todos estos años, lo que hace en el agua, la verdad es que es algo tremendo, y muy inspirador", dijo James.