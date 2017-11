James anota 30 y Cavs despachan a 76ers

FILADELFIA(AP )

Aunque los 76ers han evolucionado, LeBron James les mostró el lunes cuánto les falta para competir con la elite de la Conferencia del Este.



James rubricó 30 puntos, 13 rebotes y seis asistencias para conducir a los Cavaliers de Cleveland a la victoria por 113-91 sobre Filadelfia.



Los Cavs, tricampeones defensores del Este, lograron su octava victoria consecutiva. Dwyane Wade añadió 15 puntos y Jeff Green colaboró con 14 unidades y 10 rebotes.



“Estos chicos comienzan a mejorar”, señaló James. “Han conseguido algunas buenas victorias en este año. Teníamos que llegar acá con la mentalidad de que éstos no son los Sixers de hace tres o cuatro años. Comienzan a darle la vuelta a la situación, y había que estar concentrado desde el principio”.



James lo estuvo sin duda alguna.



Anotó sus primeros nueve puntos rumbo a conseguir 22 en la primera mitad, y le dio a Cleveland la ventaja por 53-45 al embocar un triple justo cuando sonaba la chicharra que puso fin al segundo cuarto.



“Permitió que tuviéramos un buen comienzo, al acertar sus disparos. Se mostró agresivo, atacó la canasta e hizo todo lo demás”, destacó el entrenador de los Cavaliers, Tyronn Lue. “Sabíamos que enfrentábamos a un buen equipo, que juega duro. Sabíamos que sería difícil jugar aquí. No esperaba este resultado, pero jugamos bien eta noche”.



Lue trató de desestimar cualquier significado especial en el hecho de que los Cavs hayan doblegado a un rival en ascenso.



“Sólo tratamos de mejorar cada día, cada partido”, dijo. “Finalmente estamos entendiendo quiénes somos. Estamos mejorando a la defensiva y a la ofensiva. Compartimos el balón y queremos seguir mejorando”.



Joel Embiid contabilizó 30 puntos y 11 rebotes por los ascendentes 76ers, que había ganado tres en fila y cinco de seis.



“No hicimos los disparos ni defendimos bien, y ellos obtuvieron lo que querían”, reconoció Embiid. “Odio perder, pero pienso que es bueno en realidad que nos hayan golpeado, para que aprendamos y sepamos que no podemos relajarnos en ningún día”.