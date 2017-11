Jémez revela sus motivos para irse de México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de romper relación con Cruz Azul, el estratega Paco Jémez explicó los motivos por los que dejará México.



"Me voy de México por un tema familiar. Estar un año fuera de mi país sin ver prácticamente a mi mujer, a mis hijas, a mi padre y a mis demás familiares. Tengo muchas ganas de entrenar, pero también de ver a mi familia", comento en entrevista con la radiodifusora "COPE" de España.



El español estaba pensativo sobre su continuidad en México a pesar de ser el primer estratega en regresar a la "Máquina" a una liguilla. Actualmente su nombre suena para dirigir al Alavés o al conjunto de Las Palmas.



"Si llegó a mi casa y le digo a mi mujer 'me voy a dirigir a Las Palmas' me cuesta mi matrimonio", señaló el entrenador. Jémez se reunió en la mañana con los jugadores de Cruz Azul a quienes les dio su última charla.



"En el club me preguntaron mi intención. En lo deportivo he estado muy a gusto, conseguimos casi todo lo planeado desde mi llegada. Pero insisto, un año sin familia es más que suficiente", mencionó.



Para finalizar habló sobre su relación con la prensa mexicana, "Me preocupaba que no dejarán tranquilos a los jugadores. Los periodistas son como una máquina que puede triturar cualquier cosa".