Leoz apela orden de extradición a EU

ASUNCIÓN(AP )

El ex dirigente paraguayo Nicolás Leoz apeló el lunes la orden de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por diferentes presuntos delitos financieros.



"Estoy pidiendo al tribunal de apelación la anulación de la resolución del juez penal de garantías Humberto Otazú y, además, el rechazo de la extradición porque, a mi criterio, no existen fundamentos para tal medida", dijo el defensor Ricardo Preda a The Associated Press.



El tribunal de segunda instancia, en principio, tendría que emitir su fallo en los próximos 60 días.



Preda aclaró que si eventualmente la apelación es rechazada, recurrirá ante las salas penal y civil de la Corte Suprema de Justicia.