Peligra permanencia de Messi en Barcelona

(SUN)

Debido a todos los acontecimientos ocurridos en Cataluña tras su independencia de España, el futuro de Lionel Messi en el Club Barcelona corre peligro.



La firma del argentino no ha llegado, y aunque su padre ya tiene apalabrada su permanencia en el club, todo puede pasar.



Será a partir del 1 de enero de 2018 cuando Messi y sus agentes estén en disponibilidad de negociar con cualquier club del mundo, ya que, de no continuar el club blaugrana en la Liga Española, y de estar en riesgo su participación en Champions League, el capitán de Argentina buscaría otra liga de alto nivel competitivo.



Otro de los factores para que se diera su salida sería el salario, ya que “la Pulga” tiene apalabrado cobrar 42 millones de euros al año, los cuales estarían comprometidos por los derechos televisivos, que podrían desaparecer al no jugar en La Liga.



Por último, y el punto más importante: La relación, más que rota, con Josep María Bartomeu, actual presidente del Club Barcelona y a quien Messi no puede ver ni en pintura.