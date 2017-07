América quiere revancha ante Pachuca luego de su eliminación

(Tomada de la Red)

Las Águilas del América visitan a Pachuca este sábado en el Estadio Hidalgo con tres objetivos en mente.El equipo azulcrema perdió su compromiso de la jornada 1 del Apertura 2017 por 1-0 ante Querétaro y acecha su primer triunfo en el torneo.Además, América fue eliminado de la liguilla del torneo pasado precisamente por los hidalguenses. Estos vencieron 3-2 a los capitalinos para acabar con sus esperanzas de postemporada.En ese encuentro, Manuel Pérez de América anotó dos goles mientras que por Pachuca lo hizo Jonathan Urretaviscaya (doblete) y Óscar Murillo.Por si fuera poco, América no gana un compromiso oficial desde el 15 de abril cuando vencieron 1-0 a Querétaro (curiosamente su rival hace una semana). Desde entonces perdieron ante Santos, Atlas, los Tuzos y luego la Súper Copa también ante Querétaro.De los últimos cinco compromisos entre estos equipos, Pachuca ganó tres, hubo un empate y América venció en una más (en 2015).La buena noticia para el equipo dirigido por Miguel Herrera es que ya podrá contar con Guido Rodríguez, luego de que este cumpliera su partido de suspensión pendiente en la Jornada 1.Cabe recordar que Pachuca tampoco ganó en la Jornada 1; fue vencido 1-0 por Pumas.Aun así, las apuestas deportivas se inclinan a favor de los Tuzos con +100 por su victoria, mientras que por América pagan +250 y +225 por el empate.Los momios agregan que un over de 2.5 goles paga -106, mientras que el under da -118.Edson Puch es el favorito para anotar un gol con +125, seguido por Franco Jara y Oribe Peralta con +140 cada uno. Oddsshark agrega que si los Tuzos abren el marcador se da -106 y -118 si lo hacen las Águilas.PRONÓSTICO: Pachuca 2-0 América