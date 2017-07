Corredor golpea entrenador tras no ser convocado a mundial

ADDIS ABABA, Etiopía(AP )

Un atleta etíope fue suspendido por dos años por atacar a su entrenador tras enterarse que no fue incluido en el equipo que participará en el campeonato mundial que se realizará el próximo mes en Londres.



El portavoz de la Federación Etíope de Atletismo, Sileshi Bisrat, dijo que el corredor de vallas Chala Beyo, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pegó un puñetazo a su entrenador Yohannes Mohammed cuando se anunció a los corredores del equipo.



El entrenador recibió tratamiento médico en el ojo izquierdo, y Bisrat dice que la policía está buscando al corredor de 21 años.

Bisrat dice que Chala tenía una piedra cuando atacó a su entrenador, pero no la usó.



Chala corrió por Etiopía en la carrera de vallas de 3 mil metros el año pasado en Río, donde no avanzó a la final.



La federación dice que la sanción le prohíbe participar en todo tipo de competencias en los próximos dos años.