Sexta copa para EU

Santa Clara, California ()

Jordan Morris fue el héroe de Estados Unidos.



Al minuto 88, el delantero estadounidense sacó un potente disparo con el que le dio forma al gol de la victoria, que los llevó a ganar su sexta Copa de Oro, doblegando a Jamaica 2-1.



No fue un título fácil porque la escuadra local tuvo que luchar a brazo partido los 90 minutos, corriendo y buscando que la fortaleza de los rivales no terminaron por pasarles factura.



De hecho Morris llegó al área bañado en sudor por el esfuerzo realizado, pero no falló en su remate a puerta, que incluso fue ligeramente desviado por un jugador jamaiquino, dejando sin opción al arquero Dwayne Miller.



Arena se convirtió en el técnico más ganador en esta Copa, pues es la tercera ocasión que llevó a Estados Unidos a levantar el máximo trofeo, tal y como lo había hecho en el 2002 y en el 2005.



El que a hierro mata... a hierro muere, pues Jamaica se vio abajo en el marcador al minuto 45, cuando Jozy Altidore puso el 1-0 con un tiro libre que dejó sin opción a Miller. Un disparo de castigo, como el que le dio la victoria a Jamaica en Semifinales, echando a México de la justa.



Los caribeños no bajaron los brazos y al 50’ Je-Vaughn Watson clavó el del empate y con ello el encuentro se torno de ida y vuelta.