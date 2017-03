Federer elimina a Del Potro en Miami

KEY BISCAYNE, Florida, EU (AP )

Roger Federer entró al estadio y percibió el ambiente. Luego, se dedicó a brindar un buen espectáculo y a gestionar un triunfo sin sobresalto alguno.



El suizo avanzó a la cuarta ronda del Abierto de Miami, al doblegar el lunes 6-3, 6-4 al argentino Juan Martín del Potro. Federer (Cuarto preclasificado) chocó ante Del Potro (29no) por vez primera desde 2013, nunca perdió su saque y mejoró a una foja de 15-1 en el año.



En dos ocasiones, le quebró el servicio al argentino, una en cada set. No necesitó más.



"Creo que yo merecí más el triunfo", aseveró Federer, quien ha sido monarca de este torneo en 2005 y 2006. "Tomé más la iniciativa... me gusta que haya sido así".



El primer quiebre dio a Federer la delantera por 5-3 la manga inicial. Luego, se libró de cuatro break points, antes de resolver el set.



Otro rompimiento lo colocó 3-2 arriba en el segundo set, poco después de que Del Potro pidió que se le vendara la muñeca izquierda en un cambio de cancha. Con el saque y en 4-3, el suizo enfrentó un break point, y los hinchas argentinos comenzaron a entonar cánticos.



Sin embargo, Federer se escapó cuando una devolución se fue muy larga.



"Hice lo mejor posible", afirmó Del Potro. "Él jugó bien en los momentos de break point, y creo que ésa fue la única diferencia en el partido".



El duelo tuvo un ambiente más propio de una final que de un compromiso de tercera ronda disputado en lunes.



El graderío, prácticamente vacío durante los dos primeros encuentros de la jornada, lució repleto. Una gran ovación recibió a los dos tenistas cuando llegaron al calentamiento.



Varios espectadores llevaban camisetas con el logotipo de Federer. Otros vistieron la camiseta de la selección argentina de fútbol.

"Fue un ambiente realmente bonito", dijo Federer. "fue placentero jugar en buenas condiciones meteorológicas, contra un gran adversario y con un estupendo público. ¿Qué más puedes pedir?"



Los siete partidos anteriores entre Federer y Del Potro habían requerido del máximo posible de sets para dirimirse. Entre ellos hay algunos clásicos, como la pulseada de cuatro horas y media y tres sets en los Juegos Olímpicos de 2012 en Wimbledon.



Federer ganó entonces por 19-17 en el tercer parcial.

En los cuartos de final del Abierto de Francia de aquel año, el suizo remontó una desventaja de dos mangas. Del Potro conquistó el Abierto de Estados Unidos de 2009 en cinco sets, para conseguir su único trofeo de Grand Slam.



Federer volverá a jugar el martes, contra el español Roberto Bautista Agut (14to), quien necesitó tres sets para doblegar al estadounidense Sam Querrey. El checo Tomas Berdych (10mo) se impuso en tanto a Gilles Muller.



En la rama de mujeres, la alemana Angelique Kerber (1ra) se colocó en cuartos de final, con un triunfo por 6-2, 6-2 sobre Risa Ozaki. Caroline Wozniacki llegó también a cuartos, por el retiro de Garbiñe Muguruza, luego del primer set.



La hispano-venezolana se sintió mareada por el calor.

Wozniacki (12ma) se llevó la primera manga por 7-6 (1) sobre Muguruza (6ta).



"Estoy contenta por llegar a cuartos de final", comentó la danesa. "Creo que estoy jugando bien".



Muguruza recibió atención médica a un costado de la cancha luego del desempate, que puso fin a un set de 70 minutos. Luego, decidió que no podía continuar en un calor húmedo de 77 grados Fahrenheit (25 centígrados) en el Sur de la Florida.



Relató que le habían aquejado dolores de cabeza y abdomen en el set.

"Y esto empeoró durante el partido", explicó.