México busca mantener la punta del hexagonal

CIUDAD DE MÉXICO (AP )

Líder solitario del hexagonal final de las eliminatorias de la Copa Mundial, México espera cortar una racha de 13 años sin victorias en Trinidad y Tobago cuando visite el martes al equipo caribeño, que está entonado por un triunfo ante Panamá que no figuraba en los pronósticos.Los mexicanos, únicos invictos en el torneo que otorga tres pases directos a Rusia 2018, son líderes con siete puntos, seguidos de Costa Rica con seis, mientras que Panamá suma cuatro y detrás vienen Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Honduras, con tres cada uno.México, que viene de doblegar 2-0 a Costa Rica, no lideraba un hexagonal de la CONCACAF desde octubre del 2005, cuando lo logró bajo el mando del entrenador argentino Ricardo La Volpe, previo al Mundial de Alemania 2006."Le ganamos a un gran rival, México ganó con autoridad, entendiendo que (Costa Rica) es un buen equipo, muy bien formado, bien dirigido. Ahora estamos donde creo que merecemos estar, y nos vamos a preparar para ir por los otros tres puntos", dijo el entrenador colombiano de México Juan Carlos Osorio.Para sumar puntos en casa de los trinitarios, México deberá sobreponerse a múltiples ausencias. Andrés Guardado y Rafael Márquez, quienes han alternado la capitanía del equipo desde el Mundial de Brasil 2014, están lesionados y no podrán participar. Otros jugadores descartados por lesión son Giovani Dos Santos, Jesús Corona, Hirving Lozano, Marco Fabián y Jürgen Damm.Por si eso fuera poco, el delantero del Bayer Leverkusen Javier Hernández salió con un golpe del partido ante Costa Rica y es duda para enfrentar a los trinitarios."Estamos contentos por ganar los tres puntos y por haber ganado en casa porque es algo que nos planteamos desde el principio, ganar siempre de local y dar ese golpe de autoridad", dijo el arquero Guillermo Ochoa. "Estamos contentos porque el equipo mostró buen fútbol en un juego que no era sencillo, ahora vamos pensando en ganar otros tres puntos".En sus recientes visitas a Trinidad y Tobago dentro de eliminatorias mundialistas, los mexicanos empataron 2-2 previo a Sudáfrica 2010 y cayeron 2-1 en octubre del 2005, antes de la Copa del Mundo de Alemania 2006.El último triunfo azteca en suelo trinitario fue el 8 de septiembre del 2004, cuando prevalecieron por 3-1.El partido entre México y Trinidad y Tobago se realizará en el estadio Hasley Crawford a las 17:00 horas (Tiempo de Sonora)