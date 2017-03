Ex técnico de América quisiera dirigir a Chivas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex director técnico de América y Pumas, el mexicano Mario Carrillo, fue cuestionado sobre si algún día dirigiría a las Chivas, ante lo que el timonel no dudó en responder que “Por supuesto, sería magnífico dirigir a las Chivas”.Estas declaraciones las hizo en la transmisión de ESPN durante el partido amistoso del pasado fin de semana entre Cruz Azul y Pumas en Estados Unidos.Sin importar que su máximo logro como entrenador fue sacar a América campeón en el Clausura 2005, Carrillo dijo que su mejor etapa profesional la vivió al frente de los Pumas. “Sólo me tocó dirigirlos un mes (Pumas), pero ambas son fantásticas instituciones.Pese a que no me fue bien en Pumas, donde reconozco que tomé malas decisiones; la verdad, es que fue la mejor etapa de mi carrera”, consideró.