Sin despeinarse, Monterrey venció 4-1 al Atlas y es semifinalista

(SUN)

Ayudado por un Atlas que fue víctima de sus propios errores, Monterrey logró el pase a semifinales de la Liga MX tras derrotar sin despeinarse 4-1 a los Zorros en el partido de vuelta de esta llave.



Al iniciar el encuentro, la mesa parecía puesta para que Monterrey se diera un festín con un Atlas que llegó al BBVA con etiqueta de víctima.

El marcador global 2-1 en favor de los regios permeó de inseguridad a los tapatíos que cayeron en equivocaciones que terminaron costándoles goles; el primero en la frente de "La Furia" llegó al 13', cortesía de Funes Mori que recibió un balón en el área contraria y sólo cacheteó para cruzar al arquero Miguel Fraga.



El segundo de la tarde fue obra de Carlos Sánchez tras un fallo en la defensiva rojinegra.



El tercer gol también llegó luego de un trágico intento de despeje por parte de un defensor tapatío que no desaprovecho Avilés Hurtado y que no dudó en fusilar a los Zorros. La respuesta tapatía fue vía penal que cobró Milton Caraglio.

Ya para finiquitar a los de la "Perla de Occidente", llegó Avilés Hurtado al 39' para aprovechar un choque entre dos jugadores del Atlas en el área que provocó que Fraga soltara el balón y Avilés sólo empalmó el esférico para clavar el cuarto lapidario gol.



Con un marcador de 4-1 las cosas se fueron al vestidor en medio del desconsuelo de los seguidores rojinegros que en redes sociales no dejaron de lamentar la derrota parcial de su equipo. La segunda parte se antojaba para el vendaval en el marcador, sin embargo los Rayados no apretaron el acelerador y sólo sobrellevaron un partido en el que ya estaban pensando en semifinales.



Con marcador global de 6-2, el conjunto de Monterrey se impuso al Atlas y se convirtió en el tercer clasificado a la fase de semifinales. Tigres y Morelia son los otros semifinalistas.