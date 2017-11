Barcelona y Valencia firman tablas y pierden margen

BARCELONA, España(AP )

Barcelona y Valencia igualaron el domingo 1-1 y lograron mantener su condición de invictos en la liga española, aunque no la ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, Atlético de Madrid y Real Madrid, reducida ahora a ocho y cuatro puntos, respectivamente.Tras 13 partidos, el Barsa se mantiene líder con 35 unidades por las 31 del Valencia, que llegó a ponerse por delante en el marcador gracias al octavo tanto de Rodrigo Moreno en el campeonato, logrado a los 60 minutos.El Atlético, que goleó el sábado 5-0 al Levante, también marcha invicto y es tercero con las mismas 27 unidades que el Madrid, vencedor por 3-2 sobre el Málaga y cuarto clasificado por peor balance goleador.Valencia se benefició de una actuación menos brillante de lo habitual por parte de Lionel Messi, quien el día anterior oficializó su renovación de contrato con el Barsa hasta 2021.El astro argentino sí cruzó un disparo por la línea de gol que no concedió el árbitro en el primer tiempo, pero se reveló clave como asistente, con un pase de alta precisión para el empate de Jordi Alba a los 82.“El error del árbitro fue garrafal. Hasta yo lo he visto. El balón pasó tres metros”, se quejó Alba. “Siempre cuesta mucho ganar en Valencia. Es candidato a la liga”.