Ex jugador de Potros UAEM denuncia injusticia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Francisco Pizarro, jugador chileno y hasta hace poco delantero de los Potros de la UAEM del Ascenso MX, denunció en un programa de televisión las presuntas injusticias que pasó en México.



Moisés Britos, gerente deportivo, y el técnico Omar Ramírez, son los nombres que menciona Pizarro en el testimonio.



"Al llegar a México yo iba muy ilusionado, y bueno se me presenta una ocasión en la cual Moisés Britos me dice que le tengo que dar el 50% de mi salario por la temporada", menciona el ex jugador de la Universidad Católica de Chile.



"Lo encontré muy injusto y fue desagradable la situación, desde ese momento, la situación se puso un poco tensa, y me vine muy desilusionado; tanto Omar Ramírez como Moisés Britos me querían robar, y no acepté estas condiciones", mencionó el atacante.



Pizarro vivía su primera experiencia en México, y su séptima profesionalmente, tras sus pasos en Universidad Católica, Cobreloa, O´Higgins de Rancagua, Athletic Club Barnechea, Unión La Calera, y Oman Club.



"Le comuniqué todo este tema al rector, él está al tanto de la situación pero en su momento no hizo nada... creo que son personas que no están capacitadas para estar en una institución como Potros que el último año ha ido en ascenso; lamentablemente Potros hoy está en decadencia", concluyó.