Austin anota dos goles y el Southampton le gana al Everton

SOUTHAMPTON, Inglaterra (APS)

Charlie Austin anotó dos goles en su primera apertura de la Premier League esta temporada cuando Southampton aplastó al Everton por 4-1 el domingo.



La huelga de largo alcance de Gylfi Sigurdsson anuló el primer tanto de Dusan Tadic, pero Austin anotó dos encabezados en la segunda mitad antes de que Steven Davis completara el marcador para darle a los Saints una merecida victoria sobre su desafortunado oponente.



El ex jugador del Everton David Unsworth ha estado a cargo temporalmente desde que Ronald Koeman fue despedido el 23 de octubre, pero logró sólo una victoria durante su mandato de siete juegos.



El club todavía está buscando un reemplazo permanente, con el fracaso de Unsworth para mejorar los resultados que probablemente lo hayan descartado.



Everton está ahora 16 °, a sólo dos puntos de la zona de descenso. Southampton subió al décimo.



A pesar de las batallas de ataque de Southampton en casa (no ha logrado anotar 10 veces en partidos de liga en su estadio de St Mary en 2017) fue capaz de crear oportunidades con facilidad en esta ocasión.



Austin tuvo dos oportunidades para abrir el marcador desde el principio cuando se fue volando después de una esquina, antes de golpear el poste desde corta distancia cuatro minutos más tarde.



Sin embargo, Tadic fue más clínico en el minuto 18 cuando Ryan Bertrand lo jugó a través de la meta, deslizando fríamente su final sobre Jordan Pickford.



Southampton parecía tener el control completo, pero a la carrera del medio tiempo Sigurdsson niveló con un golpe de inmersión que golpeó tres partes diferentes de la madera antes de cruzar la línea.



Siete minutos después del descanso, Bertrand proporcionó otra asistencia excelente cruzando al poste cercano donde Austin se dirigió al bar para recuperar la ventaja.



Austin no fue hecho allí. Al igual que su primer gol, derrotó a la defensa del Everton al poste cercano para cabecear en la cruz de Tadic justo antes de la hora de juego.



Davis redondeó la victoria con un esfuerzo de rizado desde el borde de la caja a tres minutos del final.