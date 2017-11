El futbol femenil aún no reditúa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Son ya un grupo histórico. Sus nombres quedarán grabados en la posteridad al ser las primeras monarcas del futbol femenil profesional en México, pero eso no significa que tengan la remuneración económica que merecen, pese a que el club ya tiene ciertos ingresos generados por ellas mismas.



Varias fuentes cercanas al plantel del Guadalajara confirman que, oficialmente, ninguna de las 25 dirigidas por Luis Fernando Camacho devenga más de seis mil pesos mensuales, lo que se repite en los otros 15 clubes que militan en la máxima categoría del balompié nacional.



"El sueldo más bajo es de tres mil quinientos pesos (al mes) y ninguna pasa de los seis mil", asegura una de las fuentes consultadas.



"Se les dan otras ayudas, como becas deportivas y para que tengan un lugar donde quedarse, porque varias no son de acá".



Tras el título y los cuestionamientos sobre el premio por obtenerlo, el CEO del Guadalajara, José Luis Higuera, comentó para ESPN que "no tenemos que hablar de dinero, no contaminarlas... el premio es este, que se sientan queridas y alabadas".



El directivo respondió en redes a aficionados que le preguntaron al respecto asegurando que no están "bien informados".



Al final, la remuneración económica por lograr el título ante el Pachuca, no rebasará los 10 mil pesos para cada chica.



Al igual que en la Liga MX varonil, algunas jugadoras (consideradas figuras) tienen mejores contratos, más el pago no se da oficialmente, sino a través de estímulos que se encuentran establecidas previamente y que les permiten aumentar su ingreso mensual. Eso sí, todos los vínculos son anuales, no por más tiempo.



Seguro médico y hacerse cargo de los traslados son otros de los rubros que corren a cargo de las instituciones, aunque (en el caso específico de las hoy campeonas Chivas), casi siempre viajaron en avión antes de los partidos y regresaron a la capital jalisciense en autobús.



Así pasó en la semifinal contra el América.

La ecuación resulta más extraña al checar las cantidades que ya ingresan por el equipo femenil.



Fox Sports transmite sus partidos como local y pagó a la directiva rojiblanca una buena cantidad por quedarse con los derechos para la televisión.



Además, el Rebaño Sagrado fue el primero en tener a un patrocinador exclusivo para el conjunto femenil: Sello Rojo, una empresa de lácteos tapatía, aparece en la parte frontal de la camiseta de las monarcas.



Aunado a eso, está lo recaudado durante el partido de vuelta de la final. La cúpula rojiblanca sí cobró el acceso al estadio Chivas.



Los abonados pagaron 25 pesos, las mujeres que llegaron antes de las 19:30 horas entraron gratis (el duelo inició a las 20:06) y el resto pagó 50 pesos. Oficialmente, asistieron 32 mil 466 personas.



Si se realiza un cálculo en el que la mitad de los aficionados fueron mujeres, una cuarta parte abonados y el otro 25% sí gastó los 50 pesos, lo ingresado por concepto de taquilla sería de poco más de 600 mil pesos, a lo que debe aumentarse la venta de esquilmos dentro del inmueble, la cual podría hacer que la ganancia llegue casi al millón y medio.



Abrir el inmueble genera un costo aproximado de 400 mil pesos, lo que –de igual forma—, ofrece una cantidad bastante considerable.



De ese ingreso, sólo se emplearían poco más de 300 mil por concepto de premio por adjudicarse el primer título de la Liga MX Femenil.



Diferencias que marcan el andar de las primeras campeonas en la historia de la Liga MX Femenil.