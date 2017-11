"Chucky" anota y vuelve al liderato de goleo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El equipo de PSV Eindhoven no afloja el paso y es más líder en la Liga de Holanda, luego de derrotar 2-1 al Excelsior, en juego en el que el mexicano Hirving Lozano volvió a anotar gol, según informó, El Universal El PSV se adelantó 1-0 en esta fecha 13, tras el autogol de Jurgen Mattheij al minuto 13 y el dominio continuaría con “Chucky” Lozano como uno de los principales al ataque.El canterano de Tuzos de Pachuca fue un dolor de cabeza para los enemigos, hizo las bandas suyas y buscó a sus compañeros dentro del área pero sin encontrar el segundo tanto. A la media hora del partido “Chucky” tuvo su primer remate a puerta en lo que era un aviso a lo que vendría después.Antes del descanso, los granjeros realizaron una buena jugada por derecha, donde el colombiano Santiago Arias envió centro raso y de primera intención con gran técnica y movimiento de cuerpo Lozano conectó para sellar el 2-0 parcial, al 41.Un buen gol del mexicano que volvió a saborear una anotación tras dos partidos de no hacerlo y alcanzó 10 tantos en la Eredivisie para ser el máximo romperredes en lo que va del certamen.Excelsior trató de reaccionar y apretó el partido con el descuento de Koolwijk, en lo que fue el 2-1, pero el mandamás de la clasificación manejó bien el encuentro para no comprometer la ventaja.Hirving Lozano, quien continuó con sus desbordes por los costados, recibiendo faltas y buscando el arco contrario, abandonó el terreno de juego a los 81 minutos para cederle su lugar a Steven Bergwijn, en lo que fue un buen partido del mexicano.Con este triunfo, PSV llegó a 36 unidades en la cima de la Liga holandesa, mientras que Excelsior se estancó con 17 puntos en la cancha del Van Donge & De Roo Stadion.