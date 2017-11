No fue fácil

MONTERREY, Nuevo León(AGENCIA REFORMA)

Los Tigres sufrieron de más para eliminar al León e instalarse en las semifinales del Torneo Apertura 2017.



Los felinos empataron 1-1 con La Fiera anoche en el Estadio Universitario en el juego de vuelta de los cuartos de final, por lo que tras igualar 2-2 en el marcador global avanzaron por su mejor posición en la tabla general.



El día que el director técnico Ricardo Ferretti firmó una extensión de contrato hasta el año 2020, los auriazules dieron un paso hacia el título de la Liga MX, pero no como más de 41 mil aficionados que acudieron al Uni lo hubieran esperado.



El gol de André-Pierre Gignac anotado en el minuto 20 no hacía suponer que los felinos terminarían defendiendo en su propia portería y pidiendo el silbatazo final para acabar con el sufrimiento que les hizo vivir el León.



El francés hizo el 1-0 con un cabezazo en un tiro de esquina, pero sólo cinco minutos después, La Fiera lo empató por conducto de Andrés Mosquera. Eso llevó al juego a un nivel alto de tensión.



Con el empate 1-1, los visitantes se pusieron a un solo gol de obligar a que los Tigres les hicieran dos más para avanzar. En cambio, si los felinos anotaban ese segundo gol primero, de cualquier forma, el León quedaba a un gol de avanzar a la siguiente fase.



Ante ese dilema, el “Tuca” y su equipo optó por ser conservador, dejar que el León hiciera el desgaste y tomara la iniciativa y aunque gozó de mejores oportunidades, el visitante no pudo volver a marcar.



MORELIA TAMBIÉN LA APLICA



Morelia, Michoacán.- El Morelia remontó un gol tempranero para vencer 2-1 (3-3, global) al Toluca y avanzar a las semifinales gracias a su mejor posición en la tabla.



Al minuto 3', Fernando Uribe anotó el gol de los visitantes, que ponía en ese momento 3-1 el global a su favor, pero al 5' Raúl Ruidíaz empató y Ángel Sepúlveda al 14' consiguió un tanto de chilena que le dio el pase a Monarcas. Sin embargo, dicho gol no debió contar porque el atacante estaba en fuera de lugar.



Morelia y Tigres deben esperar a lo que pase hoy para saber sus siguientes rivales.