Vinatieri podría dar otro paso en la lista de anotadores

INDIANAPOLIS (AP )

Adam Vinatieri creció en un pequeño pueblo de Dakota del Sur, con la esperanza de tener una oportunidad de jugar en la NFL.



Nunca soñó que su carrera fuera tan larga ni que incluyera tantos logros, o que le permitiría seguir sumando capítulos a su legado mucho después de rebasar los 40 años de edad.



Parecía tan inconcebible en ese momento, como lo parece hoy en día. Sin embargo, ahora que está en la octava semana de su 22da temporada en la NFL, el jugador con más tiempo en la liga y el último vestigio de la NFL Europa está demasiado ocupado tachando su lista de pendientes como para contemplar el retiro.



“Ya no me impongo límites”, dijo Vinatieri cuando se le preguntó si jugaría la próxima temporada. “Me siento bien, así que ojalá pueda jugar el año entrante, y si me siento bien el próximo año, ya veremos”.



Aunque los Colts de Indianapolis (2-5) han sufrido esta temporada, su pateador de 44 años de edad continua luciendo.