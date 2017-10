Chivas defiende la Copa

Guadalajara, Jalisco()

Las Chivas aún pueden defender su título de Copa, pues anoche eliminaron 1-0 al Atlas en su estadio y accedieron a los cuartos de final, donde se medirán al Atlante.



Sufrido sí, pero a final de cuentas el Guadalajara se llevó el Clásico Tapatío. Ahora, apostarán para refrendar la corona en el certamen copero, pues en la Liga ya están eliminados luego de la derrota que les propinó el América.



Hubo pasión, jaloneos, mucha intensidad, pero los de Matías Almeyda supieron anotar en el momento justo, luego dejaron mucho qué desear.



El único tanto del partido fue hecho por el zaguero Hedgardo Marín, quien evidenció a la zaga atlista y con la testa al minuto 24 adelantó a los rojiblancos. Esa jugada a balón parado bastó para definir el Clásico.



Y si las Chivas fueron superiores en el primer tiempo, en el complemento los Rojinegros se volcaron al frente, pero no pudieron anotar ninguna de las cinco oportunidades claras que generaron.



A Milton Caraglio le faltó sangre fría. Tuvo pelotas a modo, pero no decidió de manera adecuada. Juan Pablo Vigón hizo lo que pudo, pero fue evidente que no está para cargarse el equipo.



El capitán Rafael Márquez vio el partido desde la banca. No tuvo minutos, pero él tiene una lucha aparte, la cual hasta ahora va ganando, pues ya puede jugar partidos oficiales luego de dos meses.