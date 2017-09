América busca dar la sorpresa de visita a León

(GH)

León y América se miden en este miércoles como parte de la jornada doble de la Liga MX.El equipo de Gustavo Díaz resurgió después de la llegada del técnico, pues liga tres victorias consecutivas entre Copa y Liga, sin embargo solamente suma una victoria en su condición como local. La Fiera ocupa el octavo lugar en la tabla general después de cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas.Ha anotado 14 veces y permitido el mismo número de goles. La ventaja para este conjunto es que cuentan con Mauro Boselli, líder de goleo con siete anotaciones hasta el momento.En su último compromiso venció 3-1 a su hermano mayor Pachuca.América llega este partido como segundo lugar general y aunque no puede alcanzar a líder Monterrey, está obligado a sumar para no perder esta posición ante otros rivales. Hasta el momento suma cinco victorias, dos empates y dos derrotas.El equipo de Miguel Herrera solamente ha perdido una vez en condición de visita y ha ganado otras tres y empatado una.Las Águilas llegan con racha de dos partidos ganados y un empate en ambos torneos. Oribe Peralta es el máximo anotador hasta el momento con cuatro dianas.Los azulcrema llegan luego empatar a uno antes Xolos, sin embargo presumen que han ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos de León.Las apuestas deportivas se inclinan levemente hacia León con +150 por su triunfo en comparación al +162 de América. El empate se cotiza en +220.Los momios añaden que el over de 2.5 goles se cotiza en +120 y el under en -154. Si León se va adelante en el marcador al medio tiempo se da +240 y +250 si lo hace América. Oddshark también reporta que si los locales anotan en el primer gol del partido se da -110 y si lo hacen los visitantes, +110.PRONÓSTICO: León 2-3 América