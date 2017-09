La Ciudad de México no tendrá futbol hasta mediados de octubre

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

La capital de México no tendrá partidos de la primera división de futbol al menos hasta mediados de octubre, aunque la liga reanudará a partir del martes el torneo Apertura en otras zonas del País que no resultaron tan afectadas por el sismo de la semana pasada, informó la Federación Mexicana de Futbol.



El terremoto de 7,1 grados que cobró la vida de al menos 333 personas obligó a postergar hasta el 17 y 18 de octubre la décima fecha del Apertura, que estaba programada para el fin de semana pasado. El martes por la noche se disputarán cuatro encuentros por la undécima fecha y el miércoles los cinco restantes.



Ninguno de esos choques se disputará en la Ciudad de México, una de las zonas más afectadas por el sismo. Cruz Azul movió su encuentro del estadio Azul al estadio Hidalgo de Pachuca. En la 12da fecha, América tenía programado recibir a Toluca y Pumas a Cruz Azul, pero las autoridades de la capital solicitaron a la federación cambiar ambas sedes.



Las Águilas ahora jugarán su encuentro el sábado por la noche en el estadio Nemesio Diez de Toluca, mientras el encuentro entre Pumas y Cruz Azul, que se iba a jugar en el estadio Olímpico, ahora se disputará en el estadio La Corregidora de Querétaro

Horacio De la Vega, titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, dijo que el estadio Azul y el estadio Azteca no sufrieron daños mayores. El dirigente no dio un reporte sobre el Olímpico.



Después de disputarse la 12da fecha, el torneo Apertura volverá a detenerse porque la selección mexicana disputará partidos por la eliminatoria mundialista cuando reciba a Trinidad y Tobago, y luego visitará a Honduras en el último choque del hexagonal rumbo a Rusia 2018.



El encuentro ante Trinidad y Tobago se disputará en San Luis Potosí en lugar de la sede tradicional, el estadio Azteca, aunque esa decisión estaba tomada desde antes del sismo.



De acuerdo al calendario, el próximo partido de la primera división en la capital será el sábado 14 de octubre, cuando Cruz Azul reciba al América.