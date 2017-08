Man U vuelve a dominar y sigue perfecto en la Premier

MANCHESTER, Inglaterra(AP )

Paciente e incisivo, Manchester United dio otro golpe de autoridad al vencer el sábado por 2-0 a Leicester para mantener su récord perfecto y el arco invicto después de tres fechas en la temporada de la liga Premier.



A pesar de tener un abrumador dominio en la posesión del balón y lanzarse al ataque desde el silbatazo inicial, United necesitó 70 minutos para abrir el marcador con un tanto de Marcus Rashford.



Marouane Fellaini, quien al igual que Rashford salió de la banca en el segundo tiempo, sentenció el resultado a los 82.



El portero de Leicester, Kasper Schmeichel, evitó que United se apuntara una goleada de escándalo, al atajar un penal de Romelu Lukaku al comienzo del segundo tiempo, además de salvar su arco en al menos otras dos ocasiones claras de gol.



“Todo el equipo se mantuvo enfocado en la tarea y conseguimos el gol”, señaló Rashford. “Siempre me mantengo confiado cuando estamos generando ocasiones de gol”.



El equipo de José Mourinho encabeza la tabla de posiciones con el ideal de nueve puntos en tres partidos, en los que ha anotado 10 goles sin permitir ninguno.



El resultado y el desempeño de United, que engrana en todas las líneas con grandes rendimientos de figuras como Paul Pogba, Antonio Valencia y Juan Mata, lo coloca a la cabeza del pelotón de equipos candidatos al título.



“Si tuviese que describir a mi equipo con una sola palabra, diría ‘sólido’”, comentó Mourinho. “Fuimos sólidos, compactos, estuvimos en control todo el tiempo”.



Entre el grupo de favoritos, Manchester City necesitó de un gol de Raheem Sterling en el último suspiro de los descuentos para vencer 2-1 a Bournemouth.



Sterling fue expulsado inmediatamente después de marcar a los 97 minutos por festejar el gol con hinchas del City que invadieron la cancha. Sergio Agüero se enfrascó en una discusión con un policía, y Benjamin Mendy fue contenido por otros oficiales en una caótica escena en el estadio de Bournemouth.



“Si no puedes celebrar con los fanáticos, entonces la mejor solución es no invitar a los fanáticos”, lamentó el técnico del City, Pep Guardiola. “Pueden imaginar lo contento que estaba (Sterling), lo contentos que estaban los hinchas”.



El gol de Sterling rescató tres puntos para un City que dominó la mayoría de las acciones, pero que volvió a tener dificultades en la definición.



“Fue una locura”, dijo el capitán del City, Vincent Kompany. “Al igual que sucedió contra Everton, generamos oportunidades de gol, pero no las convertimos. Hoy merecíamos ganar, pero ellos nos lo dificultaron mucho”.



Charlie Daniels abrió el marcador por el conjunto local a los 13 minutos, y el brasileño Gabriel Jesús empató por el City a los 21.



El City de Guardiola tiene dos triunfos y un empate en sus tres primeros partidos de la temporada, mientras que Bournemouth ha perdido sus tres encuentros.



En otros resultados, Swansea 2, Crystal Palace 0; Newcastle 3, West Ham 0; Huddersfield 0, Southampton 0; y Watford 0, Brighton 0.



El domingo, Liverpool enfrenta a Arsenal, que contará de nuevo con el delantero chileno Alexis Sánchez. Además, Chelsea juega contra Everton, Tottenham ante Burnley, y West Bromwich Albion ante Stoke.